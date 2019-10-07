إلتماس عامين حبسا نافذا لجمركي صوّر مشاهير في المطار وأرسلها لصفحات معادية للجيش

التمست النيابة العامة لمحكمة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، عقوبة عامين حبسا نافذا لجمركي متهم بتصوير مسؤولين ومشاهير بمطار هواري بومدين.

وقد مثل الجمركي المتهم في القضية رفقة متهم ثان مقيم بالخارج، موجود في حالة فرار، أمام هيئة المحكمة، بعدما جرى ضبطه متلبسا بالجرم المنسوب إليه.

وكان الجمركي قد اعترف خلال كافة مراحل التحقيق، بكل ما نُسب إليه، كما ان كاميرات المراقبة بالمطار، أظهرته متلبسا بعملية التصوير.

وتعود وقائع هذه القضية إلى ما قبل أشهر، عندما وجد أحد المواطنين صوره على الفايسبوك، خلال تواجده بالمطار، أثناء سفره للخارج.

وكانت الصفحة الفايسبوكية التي نشرت تلك الصور، إحدى صفحة ينشطها هارب من العدالة ومعاد للجيش، وصدرت ضده عدة أحكام قضائية.

وبالنسبة لهذا الأخير، الذي تمت محاكمته غيابيا، فقد التمست النيابة العامة في حقه، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.

وقد تقرر تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى الأسبوع القادم، وتحديدا يوم 14 أكتوبر الجاري.