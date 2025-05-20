إلتماس عامين حبسا نافذا لمغترب إقتحم محل المجوهرات بشوفالي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة عامين حبس و200 ألف دج غرامة مالية نافذة لمغترب إقتحم محل المجوهرات المتواجد بمنطقة شوفالي من اجل سرقته، مع تهديد صاحب المحل بسكين من الحجم الكبير.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها منتصف هذا الشهر بعدما، إقتحم مغترب جزائري مقيم ببلجيكا يبلغ من العمر 29 سنة، محل لبيع المجوهرات بمنطقة شوفالي بالعاصمة. ومحاولة سرقته مع تهديد صاحب المحل بسكين من نوع بوشية.

وحسب تصريحات الضحية صاحب المحل أن المتهم دخل الى محله في حدود الساعة 12 منتصف النهار وكان يرتدي كمامة. كما طلب منه احضار قطع من الذهب بغرض معاينتها وشرائها. من بينها حلي وقلادة. الا انه تفاجئ بإخراج المتهم لسكين كبير الحجم من نوع “بوشية”، وحاول سرقة تلك المجوهرات، والفرار بها.

المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة بعدما تم جلبه من المؤسسة العقابية الحراش. وجهت له جنحة محاولة السرقة. حيث انكر التهمة المنسوبة إليه. وصرح أنه ذهب إلى محل المجوهرات بغرض عرض سكين على صاحب المحل لشرائه. ولم تكن له أي نية في سرقة المجوهرات. في حين واجهه القاضي بأنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة تم رصد تحركاته اثناء دخوله الى المحل ومحاولة سرقته.

هذا وقد طالب المتهم من هيئة المحكمة بظروف التخفيف والعفو عنه كونه مقيم ببلجيكا ولديه عائلة تنتظره. ومن جهة أخرى طالب الضحية تعويض قدره مليون دج عن الضرر الذي أصابه. وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.