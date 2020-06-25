إلتماس 12 سنة سجنا في حق عبد الغني هامل و10 سنوات لـ نور الدين براشدي

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح البليدة توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذة في حق المدير العام للامن الوطني عبد الغني هامل وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الامن الولائي نور الدين براشدي مع تسليط غرامة ماليك نافذة في حق كل واحد منهما قدرها 1 مليون دج.

وجاءت التماسات وكيل الجمهورية في قضية تبييض الأموال لصالح الجماعات الإرهابية تحت غطاء شراء العقارات بالعاصمة تورط فيها المتهم الرئيسي في قضية تصدير 9قناطر كوكايبن كمال شيخي المعروف البوشي برفقة شقيقه.

هدا واتسمت جلسة محاكمة المتهمين الموقوفين هامل وبراشدي بانكار بشدة ما نسب اليهما من تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة والاستفادة من مزايا غير مستحقة ، عن وقائع تعود إلى سنتي 2016و2017 أين قام براشدي بالتوسط لرئيسه الهامل لأجل مواصلة التحقيق في قضية تبييض الامرال التي بقت حبيسة درج وكيل الجمهورية بالعاصمة لقرابة 8 أشهر خاصة بعد علم ان الملف سحبه الوكيل منهم لتسليمه لرجال الضبطية بجهاز الدرك الوطني ، وعلى اثرها قام عيد الغني هامل باخطار الوزير السابق الطيب لوح لأجل مواصلة التحقيق بالملف، وهي الوقائع التي اكدها اليوم الوزير الطيب لوح أين أنصف فقي شهادته الهامل وأكد انه اتصل به مرة فقط لأجل للتحجج عن تباطؤ السير في الملف وكان ذلك قبل تفجير قضية الكوكايين حسب اعتقادي.

من جهتهم كل أعوان الامن التابعين للمتهم براشدي رموا بكرة الاتهام في مرماه خلال شهاداتهم أين اكدوا ان براشدي وقتها مارس عليها ضغوطات وحتى تهديدات لأجل جلب قائمة اسمية لاشخلص لهم وزن ثقيل استفادوا من عقارات من البوشي.