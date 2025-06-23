إلتماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبساً نافذاً. و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لرجلي أعمال كل من “و.م.سعيد”،”و.حميد” على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق استعمال فواتير مضخمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر.

هذا وقد طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد التماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي أصابها.

المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

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