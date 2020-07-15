إلتماس 5 سنوات سجنا نافذا لمغنية الراي سهام الجابونية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران اليوم الأربعاء 5 سنوات سجنا نافذا في حق مغنية الراي “خ.س” والعروفة بـ سهام الجابونية.

ووفق مصادر النهار اونلاين مغنية الراي سهام الجابونية متهمة بإهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، وكذا أهانت رموز الثورة والشهداء.

تفاصيل القضية تعود إلى الإثنين الماضي أين قامت المدعوة خ.س صور بإلتقاط والقذف داخل مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي ونشر ذلك عبر الفيسبوك.

ليتم إيداع شكوى من قبل مدير المركز الاستشفائي الجامعي بلاطو، وهران ضدها وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية.

التحقيق الاولي تبين، أن سهام الجابونية رددت عبارات ماسة برموز ثورة التحرير منها عبارات جابونا الريسان، وتعني جماجم الثوار المسترجعة مؤخرا.

ليتم توقيفها امس الثلاثاء وتقديم المدعوة خ.س، والعروفة بـ الجابونية امام أن قاضي الجنح الذي أمر بالوضع بالحبس المؤقت.

ومثلت اليوم أما محكمة وهران، اليوم الأربعاء مغنية الملاهي المدعوة سهام الجابونية أهانت رموز الثورة والشهداء.