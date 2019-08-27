إلغاء التأشيرة الإلكترونية لتركيا المخصصة للسياح ولرجال الأعمال

أعلن مكتب الخطوط الجوية التركية بالجزائر عن إلغاء التأشيرة الإلكترونية من صنف سي 1 بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و 35 سنة، والعودة للعمل بنظام التأشيرةمن مصالح القنصلية

وحسب بيان للخطوط الجوية التركية تحوز النهار اون لاين على نسخة منه فإن التأشيرة الالكترونية من صنف سي1 التي كان يتم استخراجها بجواز السفر وصورة شمسية للأشخاص مابين 18 و35 سنة تم الغاؤها بدأ من الفاتح من أكتوبر.

وتجدر الإشارة إلى أن التأشيرة من صنف سي 1 كانت مخصصة للسياحة و لرجال الأعمال

أما بالنسبة لتأشيرة صنف بي1 للأشخاص أقل من 18 سنة وأكثر من 35 سنة لا تزال سارية المفعول بالنسبة للاشخاص الذين يحوزون على تأشيرة أو إقامة في الولايات المتحدة الامريكية أو بريطانيا أوإحدى دول شنغن شرط أن تكون سارية المفعول

أما بالنسبة للمواطنين الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط فيستوجب عليهم الحصول على التأشيرة من مصالح القنصلية التركية بالجزائر التي تكون على شكل قسيمة ملصقة على جواز السفر .

وأكدت شركة الخطوط الجوية التركية توركيش ايرلانز أنها لن تقوم بتعويض أسعار التذاكر بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في التأشيرة صنف بي 1