إلغاء 4 رحلات بحرية بين الجزائر وفرنسا

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين Algérie Ferries عن إلغاء العديد من رحلاتها التي تربط بين الجزائر وفرنسا.

ووفقا لبيان شركة Algérie Ferries، فقد تقرر إلغاء رحلة سكيكدة باتجاه مرسيليا المقررة بتاريخ 29 ماي على الساعة 12 زوالا على متن باخرة الجزائر 2.

كما تم أيضا إلغاء رحلتين على متن باخرة باجي مختار 3، حيث يتعلق الأمر برحلة الجزائر نحو مرسيليا المبرمجة بتاريخ 1 جوان الداخل على الساعة 11 صباحا، وكذا رحلة مرسيليا نحو الجزائر المبرمجة بتاريخ 4 جوان على الساعة 12 زوالا.

وفي المقابل، تقرر إلغاء رحلة مرسيليا باتجاه سكيكدة المقررة على متن باخرة الجزائر 2 بتاريخ 5 جوان على الساعة 11 صباحا.

وقد طمأنت الشركة الوطنية للنقل البحري بأنها ستعمل ما بوسعها من أجل إعادة جدولة الرحلات الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وأشارت شركة Algérie Ferries إلى أنها ستبلغ المسافريين المعنيين بهذه الرحلات بالمواعيد الجديدة من خلال الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني .

وأكدت في الأخير، أنه بإمكان المسافرين الذين حجزوا استرداد مبلغ تذكرتهم أو تعديله مجانًا لرحلة أخرى.

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