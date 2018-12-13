هذا آخر ما قاله الجزائري المغدور بأمريكا لوالدته..

ألقت الشرطة الأمريكية القبض، على قاتل الجزائري المقيم بأمريكا، ويتعلق الأمر بأمريكي من أصول لاتينية.

وعن حيثيات القضية، تعرض الجزائري، للقتل يوم الأحد، بالقرب من منزله ببروكلين الامريكية.

بعد دخوله في مشادات مع القاتل الامريكي، لاتيني الأصل، حيث حاول سرقة مبلغ مالي، كان بحوزة الضحية.

لكنه تفاجأ بمقاومته العنيفة له، ما أدى به لإطلاق 3 عيارات نارية عليه أردته قتيلا، وكانت والدته برفقته لحظة مقتله.

وقبل وفاته بلحظات، ومغادرته المنزل أرجع لوالدته مبلغ 200 دولار كانت قد اقرضته إياه.

وبعض رفضها تسلم المبلغ، أجابها “ماما تعرفيني ما نحبش نخلي الدين عليا”.

للإشارة، الضحية يبلغ من العمر 23 سنة، سيتم تحويل جثمانه، يوم غد الجمعة، في حدود الساعة الثالثة والنصف.

عبر مطار أحمد بن بلة الدولي، ضمن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وحسب عائلته، كان سيتزوج قريبا من فتاة أوكرانية، بعد دخولها الإسلام.