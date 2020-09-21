إليزي .. تنصيب عبد القادر لبعير محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية

تم صباح اليوم الإثنين، تنصيب عبد القادر لبعير محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بولاية إليزي، خلفا لعمار فصيح.

وقد حول عمار فصيح لشغل نفس المنصب بالمحكمة الإدارية بالوادي، في إطار الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشرف موسى بوصوف، رئيس غرفة بمجلس الدولة، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام على مراسم التنصيب.

كما حضرت أيضا السلطات المحلية للولاية المدنية والعسكرية ومنتسبي قطاع العدالة.