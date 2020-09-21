إليزي .. تنصيب عبد القادر لبعير محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إليزي .. تنصيب عبد القادر لبعير محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية
بقلم محمد.ش

تم صباح اليوم الإثنين، تنصيب عبد القادر لبعير محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بولاية إليزي، خلفا لعمار فصيح.

وقد حول عمار فصيح لشغل نفس المنصب بالمحكمة الإدارية بالوادي، في إطار الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأشرف موسى بوصوف، رئيس غرفة بمجلس الدولة، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام على مراسم التنصيب.
كما حضرت أيضا السلطات المحلية للولاية المدنية والعسكرية ومنتسبي قطاع العدالة.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=890022

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com