إليزي: وفاة طفلة بلدغة عقرب ببرج الحواس

توفيت اليوم السبت، طفلة 15 سنة من العمر،‮ ببلدية برج الحواس جنوب ولاية إليزي،‮ ‬إثر إصابتها بلدغة عقرب بمنزل عائلتها الكائن بقرية تكزيرت النائية.

وحسب مصادر ” النهار أونلاين”، فإن الطفلة فارقت الحياة بمستشفى برج الحواس، بعد تدهور حالتها الصحية متاثرة بانتشار السم في الجسم.

وتعود هذه الحادثة الثالثة من نوعها بولاية إليزي، بعد وفاة طفلة 3 سنوات من العمر الأسبوع الماضي بسبب لسعة عقرب ببلدية برج عمر إدريس شمال الولاية، ووفاة طفلة أخرى 7 سنوات قبل شهر ببلدية برج الحواس.

وتعرف المنطقة منذ دخول فصل الصيف انتشار رهيب للعقارب والافاعي في ظل انتشار الاوساخ ونقص الانارة العمومية بالاحياء.