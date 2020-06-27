إليزي: وفاة طفلة بلدغة عقرب ببرج الحواس

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
إليزي: وفاة طفلة بلدغة عقرب ببرج الحواس
بقلم محمد ش

توفيت اليوم السبت، طفلة 15 سنة من العمر،‮ ببلدية برج الحواس جنوب ولاية إليزي،‮ ‬إثر إصابتها بلدغة عقرب بمنزل عائلتها الكائن بقرية تكزيرت النائية.

وحسب مصادر ” النهار أونلاين”، فإن الطفلة فارقت الحياة بمستشفى برج الحواس، بعد تدهور حالتها الصحية متاثرة بانتشار السم في الجسم.
وتعود هذه الحادثة الثالثة من نوعها بولاية إليزي، بعد وفاة طفلة 3 سنوات من العمر الأسبوع الماضي بسبب لسعة عقرب ببلدية برج عمر إدريس شمال الولاية، ووفاة طفلة أخرى 7 سنوات قبل شهر ببلدية برج الحواس.
وتعرف المنطقة منذ دخول فصل الصيف انتشار رهيب للعقارب والافاعي في ظل انتشار الاوساخ ونقص الانارة العمومية بالاحياء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=843423

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com