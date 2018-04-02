إليسا تلغي متابعة أحلام.. وتوضّح السبب

خرجت الفنانة اللبنانية إليسا عن صمتها لتوضح حقيقة إلغائها متابعة الفنانة الإماراتية أحلام.

بسبب عدم وجودها ضمن قائمة التي تتابعهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والضجّة الّتي وقعت بسبب ذلك.

حيث قامت إليسا بنشر تغريدة عبر حسابها موضحة أنها لم تقم بإلغاء متابعة أحلام عن عمد، لكن خطأ ما قد حدث، أدركته مؤخرًا.

مضيفة بأنّها ستعيد متابعة المطربة مرة أخرى، مؤكدة أن علاقتهما في أفضل حال.

يشار إلى أنّ الفنانتين موجودتان حاليا في لجنة برنامج ذا فويس إلى جانب الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.