إمام مسجد بالوادي: “الإمام كي يحارب المنحرفين يصرالو هكا “

قال إمام مسجد قرية الحديدة ببلدية الدبيلة بولاية الوادي، إنّ الأشخاص الذين أقدموا على حرق سيارته ليسوا مجرمين وإنما هم منحرفين عن الطريق.

وأضاف الإمام مبروك بن بلة، أن الحملة التي أجراها من أجل محاربة المجرمين لاقت ترحيبا من طرف المواطنين.

وأكد الإمام في مكالمة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن الإمام إذا تكلم بطلاقة يتعرض للعنف، لذلك نحتاج لتوفير الأمن حتى يتكلم الإمام بكل راحة واطمئنان.

للإشارة، تعرضت، أمس الأول، سيارة إمام مسجد قرية الجديدة ببلدية الدبيلة شرق ولاية الوادي، إلى الاحتراق داخل المستودع بشكل كامل من دون تحديد السبب الحقيقي وراء ذلك.

فيما وجهت أصابع الاتهام إلى باعة الخمور والحبوب المهلوسة بذات المنطقة، التي أطلق الإمام قبل أيام حملة كبيرة بمعية أعيان وشباب المنطقة لمواجهتهم وتنظيف القرية منهم.