إمام مَسجد “نيم”:”تمني خسَارة فرنسا لنهائي المونديال حرام” !

الرياضة
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إمام مَسجد “نيم”:”تمني خسَارة فرنسا لنهائي المونديال حرام” ! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أفتى إمام مسجد نيم بفرنسا، حسين درويش، اليوم الجمعة، بحُرمة تمني المسلمين والجالية المسلمة خسَارة منتخب الديوك غداً لنهائي المونديال.

وكتب الإمام منشوراً على حسابه الشخصي بفايسبوك جاء فيه:

“خلال خطبة الجمعة الماضية، هاجمت بعض الأشخاص الذين يعيشون في فرنسا ويأكلون من خيراتها ويتمنون خسارتها أمام كرواتيا غداً”.

وأضاف الإمام لما سماه ضد “الفرانكوفوبيا”:”تمني خسارة فرنسا يوم الأحد حرام ونوع من الخيانة للوطن”.

يذكر أن درويش من الأصول الجزائرية، ومعروف بفتاويه وخرجاته الغربية، آخرها “تصحيح الإسلام حسب مبادئ جمهورية فرنسا” !


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