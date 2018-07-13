إمام مَسجد “نيم”:”تمني خسَارة فرنسا لنهائي المونديال حرام” !

أفتى إمام مسجد نيم بفرنسا، حسين درويش، اليوم الجمعة، بحُرمة تمني المسلمين والجالية المسلمة خسَارة منتخب الديوك غداً لنهائي المونديال.

وكتب الإمام منشوراً على حسابه الشخصي بفايسبوك جاء فيه:

“خلال خطبة الجمعة الماضية، هاجمت بعض الأشخاص الذين يعيشون في فرنسا ويأكلون من خيراتها ويتمنون خسارتها أمام كرواتيا غداً”.

وأضاف الإمام لما سماه ضد “الفرانكوفوبيا”:”تمني خسارة فرنسا يوم الأحد حرام ونوع من الخيانة للوطن”.

يذكر أن درويش من الأصول الجزائرية، ومعروف بفتاويه وخرجاته الغربية، آخرها “تصحيح الإسلام حسب مبادئ جمهورية فرنسا” !