إمرأتين تسرقان مجوهرات وأموال من منزل بإستعمال السحر والطلاسم بالدواودة في تيبازة

إهتز حي المنظر الجميل بالدواودة ولاية تيبازة سهرة اليوم الأربعاء على وقع عملية سطو لمنزل من نوع خاص بطلها إمرأتين.

وحسب مصادر النهار اونلاين قامت إمرأتين بسرقة كمية من المجوهرات والأموال داخل منزل يقع بحي المنظر الجميل بإستعمال الطلاسم والسحر.

وأضافت ذات المصادر أن هاتين الإمرأتين توجهتا إلى المنزل المذكور وعندما فتحت الضحية الباب قاما بسحرها حيث وقعت مغشية عليها والدخول للسرقة.

كما كان متواجد داخل المنزل إمرأة اخرى أخت الضحية تم سحرها هي كذلك وأغمي عليها.

في حين السحر والطلاسم لم يتمكنا من الرجل من ذوي الإحتياجات الخاصة أخوهم كان بالمنزل أين قام بالصراح من أجل إنقاذهم.

لتقوم الإمرأتين بالسرقة ما أمكنهما سرقته من مجوهرات وأموال كانت بالبيت ويلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

ليتم على إثر ذلك إبلاغ مصالح الدرك الوطني التي مباشرة فتحت تحقيق في القضية والبحث عن المشتبه فيهما.