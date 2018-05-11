كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى،عن إنتداب 119 إمام جزائري بدول أوروبية وكندا،لإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

عيى قال ان الإمام الجزائري اصبح مطلوبا اكثر فاكثر في الخارج بسبب خطابه الوسطي المعتدل وتجربته النموذجية في محاربة التشدد.

واوضح السيد عيسى في كلمة توجيهية تأطيريه لأكثر من 119 إمام منتدب لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان دول اوروبية.

منهم 100 إماما الى مسجد باريس بفرنسا و7 أئمة الى المانيا والاخرين موزعين على كل من المجر واسبانيا وايطاليا وكندا.

مضيفا بانه لا يزال ينتظر الطلبات على الإمام الجزائري في كل مرة لإمامة بالجاليات المسلمة هناك.

وفي نفس السياق يضيف الوزير بانه ضمن هذه القائمة التي ترشح لها اكثر من1200 إمام.

اختير منهم 119 هناك سبعة ائمة من واد ميزاب بولاية غرداية لإمامة المواطنين من اصول جزائرية والذين يتبعون هذا المذهب.

مضيفا بان مهمتهم تقتصر فقط على أداء صلاة التراويح في شهر رمضان والقاء الدروس الدينية الليلية واقامة صلاة الجمعة .

واضاف عيسى بان تجربة ارسال ائمة اباضيين التي تعد الرابعة قد لقيت استحسانا لدى الجاليات المسلمة في اوروبا.

مضيفا بان خطابهم الديني يعتبر امتدادا للخطاب الوطني الشمولي على العموم وليس خطابا دينيا مذهبيا.