إنتشار البق داخل غرف إقامة جامعية بباتنة

شهدت الإقامة الجامعية عمار عاشوري 1500 سرير بمديرية الخدمات الجامعية باتنة وسط، انتشارا لحشرة بق الفراش التي اشتكى منها الطلبة منذ أيام.

وقال مختصون إنّ انتشار وتوسع دائرة تواجد هذه الحشرة راجع الى نقص النظافة، خاصة وأن مرش “دوش” الإقامة معطّل منذ مدة. وأن سخان الماء أصابه عطب رغم حداثة اقتنائه. علما أن هذه الإقامة تم ترميمها بغلاف مالي كبير.

مدير الخدمات الجامعية باتنة وسط ناصر ردّاح، وفي اتصال هاتفي مع “النهار اونلاين”، ردّ بالقول حول هذه القضية، أن حشرة البق ظهرت في غرفة واحدة في جناح واحد. وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مكافحتها مع مؤسسة خاصة في هذا المجال من ولاية بجاية، وأن الوضع متحكم فيه ولا يدعو للقلق - حسبه-.

تجدر الاشارة إلى أن الإقامة الجامعية عمار عاشوري تضم حوالي 150 طالباً أجنبياً من مختلف الجنسيات.