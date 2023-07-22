 إنتشال جثة شاب من بئر ببازر الصخرة شرق سطيف

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالعلمة العثور على جثة الضحية المفقود بعد أقل من ساعة من البحث وإنتشال جثثه.

وحسب ذات المصالح العلمية تمت في حدود الساعة 12و 52د اين تمكنت فرقة الغطس وفرقة الاستطلاع والإنقاذ في الأماكن الوعرة للحماية المدنية سطيف للبحث عن رجل مفقود منذ يومين، يحتمل وجوده داخل بئر بقرية الملاح بلدية بازر الصخرة.

ليتم العثور عليه وإنتشال جثثه على الساعة 15و30د، من داخل بئر محمي محيطه الخارجي ببناء إلى علوحوالي 130سم، عمقه 42 متر، قطره 4متر ، مستوى الماء 20متر.

ليتم تحويل الضحية البالغ من العمر 33 سنة إلى مستشفى العلمة بعد استكمال المصالح المعنية لتحقيقاتها في ظروف الحادث.