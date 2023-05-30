إنتشال جثة طفل من بركة مائية والبحث عن أخر في بئر حدادة بسطيف

إنتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية سطيف جثة طفل سقط في بركة مائية فيما لا يزال البحث عن اخر بمشتة اولاد السباع بلدية بئر حدادة.

وافادت الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث وقع في حدود الساعة 16سا و15د في حوض مائي في مجرى واد السكرين بدوار اولاد سباع بلدية بئر حدادة.

ليتم العثور على الطفل الأول يبلغ من العمر 16سنة متوفى حيث تم انتشاله من البركة على الساعة 16سا40د. فيما لا تزال عملية البحث عن الطفل الثاني متواصلة.