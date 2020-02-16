إنتشال جثة غريق مفقود من جيجل في سواحل بجاية

علمت “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة أنه تم العثور على جثة الغريق المفقود “س. خ” المنحدر من بلدية الزيامة المنصورية في جيجل.

وحسب المصادر، فان انتشال جثة الضحية تمت بعد قرابة شهر من انطلاق عملية البحث عنه عقب تعرضه للغرق في عرض البحر عندما كان في رحلة صيد على متن قارب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية تم انتشال جثته بواسطة شباك الصيد في عرض البحر قبالة سواحل منطقة أوقاس بولاية بجاية.

وقد جرى تحويل الجثة إلى المستشفى قبل تنقل أفراد عائلته للتأكد من هويته في انتظار استكمال الاجراءات الطبية والإدارية اللازمة لنقله خلال الساعات المقبلة إلى مسقط رأسه بجيجل.