إنتفاضة ضد تطبيق “سناب شات” بسبب التصميم الجديد

قالت صحيفة غارديان البريطانية، أن أكثر من 600 ألف شخص يدعون إلى التراجع عن التحديثات الجديدة لسناب شات في إطار الشكل الجديد.

وركز التحديث الأخير على فصل محتوى الفيديو والصور الرائجة عن القصص الخاصة بالأصدقاء، مما أدى إلى صعوبة في البحث عن المحتوى.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن العريضة أطلقها المستخدم الأسترالي نيك رومساي.

و تم هذا على موقع change.org بعنوان ” أزيلوا التحديث الجديد من سناب شات”.

ووجد كثير من المستخدمين، أن التحديث الأخير أدى إلى صعوبة في استخدام التطبيق، بحسب العريضة.

واضطر كثير من المستخدمين إلى اللجوء لبرنامج VPN،من أجل الإبقاء على النسخة القديمة من سناب شات.

وعبر الكثير من المشاهير والمؤثرين عن غضبهم من التحديث وهو ما أحدث دفعة للحركة الاحتجاجية.

و التي شملت ملايين التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ضد سناب شات من أجل إجباره على العودة للنسخة القديمة.