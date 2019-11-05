شنين: إنتهى عهد التخلاط والشعبوية والجزائر بحاجة لأن تستمع لخبرائها

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أنه انتهى عهد التخلاط والشعبوية وحان وقت الكفاءات لكي تقول كلمتها في كل ما يخص الوطن.

وأضاف شنين بأنه قد ولى عهد الولاءات وحان وقت الإستماع للكفاءات، وانتهى عهد الحفاظ على المصالح الشخصية وفقط.

وأشار شنين في تصريح له خلال إفتتاح جلسة مناقشة قانون المحروقات بالبرلمان أنه يجب الإستماع للخبراء و للمواطنين على حد سواء.

وأكد رئيس البرلمان على أن مناقشة قانون المحروقات يجب أن تكون بدون أي مزايدة من طرف أي أحد وأن الكل يتساوى في الوطنية سواء المواطن أو الخبير.

وختم كلمته بالقول أن مناقشة هذا القانون سيكون الهدف منه مصلحة الوطن والشعب بدرجة أولى، و ضمان مستقبل الأجيال القادمة.