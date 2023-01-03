إنخفاض أسعار النفط إلى 84.93 دولارا

إنخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى 84.93 دولارًا بفعل ارتفاع الدولار. ساعات بعد تحذير المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشدّ في عام 2023. مع معاناة الإقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أي ما يعادل 1.1 بالمئة. ووصلت إلى 84.93 دولارا للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا .

وكانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي نوّهت إلى أنّ اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد. بما سيجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة عند التسوية “الجمعة” الماضي، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط عام 2022 على ارتفاع 10.5 بالمئة و6.7 بالمئة تواليا.