إنخفاض محسوس في عدد الوفيات و الإصابات الناجمة عن حوادث المرور

سجلت مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أوت من السنة الجارية، 255 حادث مرور جسماني.

وهذا على مستوى المناطق الحضرية، أسفرت عن وفاة 10 أشخاص وجرح 297 آخرين، حسب بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الأحد.

و أكد المصدر، أن حصيلة حوادث المرور عرفت إنخفاضا محسوسا قدر بـ06 حوادث، وإنخفاض عدد الجرحى بـ 21 جريح.

كما إنخفض عدد الوفيات بحالتين، مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.

و أرجع البيان السبب الرئيسي في إرتكاب حوادث المرور إلى العنصر البشري بنسبة 95.69 %.

نتيجة عدم احترام قانون المرور ومعايير السلامة المرورية.