إنشغالات الحرفيين محل متابعةوزارة السياحة

أكد وزير السياحة حسن مرموري،خلال إجتماعه أمس الخميس،مع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،أن كل الإنشغالات المقدمة محل إهتمام ومتابعة من طرف الوزارة.

وقال وزير السياحة أن الوزارة تعمل جاهدة على التواصل والتشاور مع كافة المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين.

وإستعرض بولنوار جملة من الصعوبات والمشاكل التي تواجه الحرفيين في مزاولة نشاطاتهم مع اقتراح مجموعة من الحلول لمواجهة هذا الوضع.

كما إستعرض وزير السياحة كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة للتخفيف من وقع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذا الوباء.