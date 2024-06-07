إنطلاق أول سفرة تجريبية لقطار الجزائر-تونس

إنطلقت أمس الخميس، أول سفرة تجريبية لقطار المسافرين الذي يربط بين الجزائر وتونس.

وحسب بيان للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إنطلق القطار حسب البرنامج التالي:

إنطلق القطار يوم الخميس 06 جوان 2024، من محطة الأرتال بتونس نحو محطة غار الدماء على الساعة السادسة صباحا.

وعل الساعة العاشرة، تم عقد جلسة عمل مع ممثلي الإدارة العامة للحدود والأجانب والإدارة العامة للديوانة.

ووصل القطار التجريبي للحدود التونسية الجزائرية على الساعة الواحدة زوالا، وعلى الساعة 13:23، وصل القطار إلى محطة غار الدماء.

وعلى الساعة 14:45، انطلق القطار نحو تونس وتوقف بمحطة جندوبة على 15:13 وباجة 16:14، ووصل إلى محطة تونس على الساعة 18:45.

وعاد القطار التجريبي من محطة تونس إلى محطة عنابة بالطاقم التقني، اليوم الجمعة، حيث إنطلق على الساعة 08:20 صباحا.

وتم على الساعة العاشرة صباحا، عقد جلسة عمل مع وفد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الجزائرية بمقر الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تحت إشراف رئيسي الشبكتين.

ووصل القطار التجريبي، إلى الحدود التونسية الجزائرية، على الساعة 12:20.

وسيعود وفد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى الجزائر يوم غد السب.