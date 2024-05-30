الوطني إنطلاق التسجيلات في عدل 3 بداية من 5 جويلية بقلم م. فيصل نشر في 30 ماي 2024 - 18:01 شارك غرِّد أرسل 491 0 أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن انطلاق التسجيلات والاكتتاب في برنامج عدل ابتداءً من 5 جويلية القادم. رابط دائم : https://nhar.tv/Q5bHf اقرأ أيضا وزير النقل يأمر بتحسين ظروف إستقبال السفن وركابها وتقليص مدة معالجة البضائع الوطني 21 ماي 126 مليون كلم قطعها مجمع لوجيترونس لنقل 7 مليون طن بضائع الوطني 14 ماي نقابة السناباب للأساتذة الجامعيين تشيد بانجازات الرئيس تبون الوطني 20 ماي منح للطلبة الجزائريين للدراسة في الهند الوطني 27 ماي نقل بحري.. تعديل في برنامج هذه الرحلات الوطني 20 ماي الجزائر تحتضن أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الوطني 20 ماي بتكليف من الرئيس تبون.. طبي يشارك في مراسيم تنصيب الرئيس التشادي المنتخب الوطني 23 ماي الوزير الأول يستقبل نظيره السلوفيني الوطني 27 ماي أمطار ورعود وبرودة على هذه المناطق غدا الثلاثاء الوطني 20 ماي برناوي: 23 غريقا خلال شهر ماي.. تجنيد 20 ألف عون لمكافحة الحرائق الوطني 22 ماي