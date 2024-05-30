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إنطلاق التسجيلات في عدل 3 بداية من 5 جويلية

بقلم م. فيصل
إنطلاق التسجيلات في عدل 3 بداية من 5 جويلية
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أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن انطلاق التسجيلات والاكتتاب في برنامج عدل ابتداءً من 5 جويلية القادم.

رابط دائم : https://nhar.tv/Q5bHf
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