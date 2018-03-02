إنطلاق تصوير مسلسل “هارون الرشيد” بمشاركة نخبة من النجوم العرب

إنطلق المخرج عبد الباري أبو الخير في تصوير أحداث المسلسل التاريخي الضخم “هارون الرشيد”.

من إنتاج شركة “غولدن لاين” بإشراف نايف وديالا الأحمر، وكتابة عثمان جحا، وبطولة ترسانة ضخمة من أبرز الممثلين العرب.

على رأسهم قصي خولي، عبد المحسن النمر، عابد فهد، ياسر المصري، حبيب غلوم، آسيل عمران وكندة حنا.

للإشارة بدأت عمليات التصوير في “قصر السراب” في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

للعمل الفني الذي يعتمد على المزج بين التوثيق وهامش من الخيال له علاقة بعرض العصر العباسي من خلال شخصية الرشيد.

وتسير الأحداث في أروقة ذلك الزمن حاملة في طياتها إلى جانب الحبكات الدرامية، صوراً ثقافية بخاصة من الشعر العربي.

وترفيهية في عالم الغناء، إلى جانب صورة مشرقة للمرأة العربية الفاعلة غير المستكينة كـ”زبيدة” و”العباسة”.