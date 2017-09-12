تنطلق، بعد غد الخميس، عملية بيع تذاكر مباريات مونديال روسيا 2018، حسب ما أعلنه موقع “الفيفا” اليوم الثلاثاء.

أصدر موقع “فيفا” اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا يؤكد فيه انطلاق بداية بيع تذاكر مباريات مونديال روسيا 2018.

وحسب البيان، فإن هذه العملية ستجري بمرحلتين، الأولى خلال الفترة ما بين 14 سبتمبر الحالي وحتى 12 أكتوبر المقبل.

أما المرحلة الثانية للبيع، فتم تقسيمها أيضا على فترتين، الأولى من 5 ديسمبر إلى 31 جانفي 2018.

وتنتهي المرحلة الأولى في الفترة ما بين 16 و28 نوفمبر المقبل، على أن يكون تخصيص التذاكر وفقا لقاعدة أسبقية التقدم بطلبات الحجز.

ويمكن طلب تذاكر المباراة الواحدة، أو ملعب محدد، أو طلب التذاكر الخاصة بمنتخب معيّن، خلال تلك المرحلة، وفقا لاختيارهم

كما يمكن التقدم للحصول على التذاكر فقط عبر موقع الاتحاد على الإنترنت.

في المرحلة الثانية، يتم توزيع حصص التذاكر وفقا لقرعة عشوائية، وخلال الفترة ما بين 13 مارس وحتى الثالث من أفريل 2018 ستكون التذاكر متاحة بأسبقية الحجز.

كما ستكون هناك فرصة لشراء تذاكر المونديال، ما بين 18 أفريل و15 جوان، حيث موعد المباراة النهائية، وستكون وفقا لأسبقية الحجز.

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