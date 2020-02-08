إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة المناطق النائية بالمسيلة وبرج بوعريريج

أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، إشارة إنطلاق قافلة خيرية لفائدة الفئات المعوزة بالمسيلة وبرج بوعريريج.

وحسب ما أوردته “واج”، انطلقت هذه القافلة من مسجد الرحمة بالحميز، شرق العاصمة، باتجاه القرى والمداشر النائية والجبلية بهاته الولايتين.

وتحتوي القافلة على مواد غذائية وأفرشة وأغطية ومدافئ.

وسيتم توزيع المساعدات، على حوالي 600 عائلة معوزة بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج.

وتندرج هذه المبادرة الخيرية التي دأبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على تنظيمها سنويا، ضمن مخطط وطني يشمل جميع ولايات الوطن.

وتأتي هذه القافلة، بهدف التضامن مع الفئات المعوزة في المناطق المعزولة.

وأشاد بلمهدي، بدور المتطوعين من الشباب في تقديم يد العون والمساعدة لهؤلاء المستضعفين وفعل الخير الذي حرص عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأعرب الوزير، عن أمله في تكثيف مثل هذه المبادرات التضامنية التي يبرهن من خلالها الشعب الجزائري عن تضامنه وتماسكه ووحدته.