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بالصور.. إنطلاق قوافل من مختلف الولايات لحضور جنازة أحمد قايد صالح

أخبار الجزائر
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بالصور.. إنطلاق قوافل من مختلف الولايات لحضور جنازة أحمد قايد صالح
بقلم خالد دحماني

إنطلقت قوافل من الحافلات تقل مواطنين من مختلف ولايات التراب الوطني، نحو العاصمة، لحظور جنازة، قائد الأركان، أحمد قايد صالح.

وأظهرت صور تدولتها منصات التواصل الإجتماعي،  من مختلف الولايات الجزائرية، وفودًا غفيرة للمواطنين، يستعدون الإنطلاق نحو الجزائر.

وإستقل المواطنون حافلات وسيارات خاصة، إنطلقت بعضها، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، الثلاثاء، وأخرى إنطلقت في ساعات مبكرة من صبيحة اليوم.

ويوارى الثرى جثمان، الفقيد اليوم الأربعاء، بمقبرة الغالية، في العاصمة، بعد ما وافته المنية، صبيحة أول أمس الإثنين، إثر سكة قلبية.


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