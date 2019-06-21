إنعقاد المؤتمر الإستثنائي لـ “ugta” ونحو إستبعاد سيدي السعيد

سيعقد الإتحاد العام للعمال الجزائريين يومي 21 و22 جوان الجاري المؤتمر الوطني الإستثنائي الـ 13 بغرض إنتخاب قيادة جديدة.

حيث سيخصص المؤتمر لانتخاب قيادة جديدة وتقديم تقرير حول نشاطات المنظمة العمالية للسنوات الماضية.

للإشارة فإن الآلاف من العمال والنقابيين قدموا من مختلف الولايات ومختلف القطاعات قد نظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى المركزية لنقابية.

للمطالبة برحيل الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورافضين المؤتمر الاستثنائي المزمع إجراؤه من طرف المركزية النقابية.