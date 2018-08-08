إنفانتينو يعزي الجزائر في حسن لالماس

بعث رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، رسالة تعزية ومواسات، إثر وفاة أسطورة كرة القدم الجزائرية حسن لالماس.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة التعزية، التي تلقاها رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، من طرف رئيس “الفيفا”، جياني إنفانتينو.

وعبر إنفانتينو، من خلال رسالته، عن بالغ حزنه، بتلقيه خبر وفاة أفضل لاعب في الجزائر لكل الأوقات، حسب تصريحه.

واسترسل رئيس “الفيفا”، في ذكر مسار حسن لالماس، بذكر الأندية التي لعب لها، والألقاب التي حققها خلال مشواره الكروي.

يذكر أن أسطورة كرة القدم الجزائرية، حسن لالماس، توفي في الـ07 جويلية المنصرم، عن عمر يناهز الـ75 عاما.