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إنفجار لغم يتسبب في بتر الجزء الأسفل لرجل شاب بالبويرة

أخبار الجزائر
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إنفجار لغم يتسبب في بتر الجزء الأسفل لرجل شاب بالبويرة الشاب سباخ عبد الحق
بقلم خالد شودار

تسبب إنفجار لغم تقليدي، في بتر الجزء السفلي لرجل الشاب سباخ عبد الحق البالغ من العمر 28سنة، والقاطن بقرية تملاحت ببلدية أحنيف.

حيث كان الشاب عبد الحق في نزهة رفقة أصدقاءه في الغابة المحاذية للقرية دقائق قبل الإفطار كالعادة.

حيث صرح بأنه في لحظة إنفرد عن المجموعة، ليضع رجله على اللغم الموضوع في المنطقة التي كانت تعرف إبان العشرية السوداء بدرجة خطورة كبيرة.

ليصاب وينقل على جناح السرعة إلى مستشفى امشدالة ومن ثمة إلى مستشفى البويرة، ليحول على جناح السرعة إلى مستشفى الأخضرية.

حيث خضع لعملية جراحية مستعجلة تم على إثرها بتر الجزء السفلي من رجله اليمنى وهو الآن يرقد بمصلحة الجراحة بمستشفى الأخضرية.

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