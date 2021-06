إنفجار داخل ميترو الانفاق جنوب العاصمة البريطانية لندن

ووفق الشرطة البريطانية فقد تسبب حريق مهول بالقرب من ميترو الأنفاق في تحويل مسار القطارات من جهتها سخرت فوق الاطفاق 10 سيارات للسيطرة على الحريق

كما سمع سكان المنطقة ذوي إنفجار ما أحدث دخان كثيف عطى عدد من المساكن الكائنة بمحيط الحادث. وأظهر مقطع الفيديو دخان كثيف بالإضافة لهيب من النار داخل المحطة

وحسب روسيا اليوم ووفقا للمعلومات الأولية تعود اسبتاب لحريق إلى عطل باحد المحركات الكهربائية للمحطة. وأشارت ذات المصادر إلى عدم تسجيل اي ضحايا لحد الساعة.

Fire and explosion at Elephant and Castle station in London#London #England #UK pic.twitter.com/NbVgpuhP9n vía @skyflayer81

