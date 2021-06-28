إنفجار داخل ميترو الانفاق جنوب العاصمة البريطانية لندن

إندلع اليوم الإثنين حريق مهول اليوم الإثنين بالقرب من محطة ميترو الأنفاق على مستوى منقطة “إيليفنت آند كايل” Elephant & Castle جنوب العاصمة البريطانية لندن.

ووفق الشرطة البريطانية فقد تسبب حريق مهول بالقرب من ميترو الأنفاق في تحويل مسار القطارات من جهتها سخرت فوق الاطفاق 10 سيارات للسيطرة على الحريق

كما سمع سكان المنطقة ذوي إنفجار ما أحدث دخان كثيف عطى عدد من المساكن الكائنة بمحيط الحادث. وأظهر مقطع الفيديو دخان كثيف بالإضافة لهيب من النار داخل المحطة

وحسب روسيا اليوم ووفقا للمعلومات الأولية تعود اسبتاب لحريق إلى عطل باحد المحركات الكهربائية للمحطة. وأشارت ذات المصادر إلى عدم تسجيل اي ضحايا لحد الساعة.

🔥🇬🇧 ALERTE INFO – 70 pompiers sont déployés en raison de l'important #incendie à la gare de métro "Elephant and Castle", à #Londres. Les secours appellent à éviter la zone. (London Fire) pic.twitter.com/22wGWbNe2n vía @FocusFR_ — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) June 28, 2021