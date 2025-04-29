إنفصال الفنانة ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل

كشفت مصادر مُقربة من الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، وزوجها كميل أبي خليل، عن إنفصالهما، بعد زواج إستمر عامين.

وقال المصدر، لموقع “ET بالعربي”، أن خبر الانفصال الذي تداولته العديد من المنصات الإعلامية، صحيح، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وبدأت الشائعات، عندما قامت ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل بحذف كافة الصور التي تجمعهما عبر حساباتهما على “إنستغرام”. في حين لا يزال الثنائي يتابعان بعضهما البعض.

هذه الخطوة المفاجئة أثارت اهتمام جمهور الثنائي، خاصة وأن زواجهما الذي تم في 7 جوان 2023، حظي بتغطية إعلامية واسعة. وتفاعل كبير من الجمهور العربي.

فيما أكدت مصادر خاصة لموقع “فوشيا”، أن الانفصال بين الثنائي وقع بالفعل قبل حوالي أسبوعين. رغم حرص الطرفين على إبقاء الأمر بعيدًا عن الإعلام في البداية.

إلى ذلك، أفادت تقارير صحفية أن إجراءات الطلاق رسميًا تمت اليوم الثلاثاء، خلال جلسة خاصة عُقدت في الإمارات.

يذكر أن ماريتا الحلاني، إبنة الفنان عاصي الحلاني، كانت قد تزوّجت من كميل أبي خليل مدنيًا في 7 جوان 2023. في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشكّل زواجهما آنذاك حدثًا فنيًا واجتماعيًا لافتًا، خاصة مع مشاركة ماريتا جمهورها لحظات الزفاف.

وحتى اللحظة، لم يصدر عن أي من الطرفين بيان رسمي يُعلن فيه الانفصال أو يُوضح الأسباب.