إنقاذ 145 شخصا من الإختناق بالغاز في المدية منذ بداية السنة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية انقاذ 145 خلال 90 تدخل حول الاختناق بغاز منذ بداية السنة الجارية.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة من بين الأشخاص الذين تعرضوا لحالات الاختناق.

وإنطلقت اليوم حملة تحسيسية حول اخطار الاختناق بغاز احادي الكربون بالولاية

الحملة بهدف التقليل من هذا النوع من الحوادث المنزلية التي تحدث بكثرة خلال فصل الشتاء تم تجنيد جميع الوحدات العملياتية.

وبالإضافة الى تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة المواطنين ،ستجوب قوافل وقائية وإعلامية ال 64 بلدية للولاية.

خلال هذه الحملة التي ستدوم الى غاية نهاية مارس المقبل وستستهدف بالدرجة الأولى المؤسسات التربوية والتكوينية.

وسيشمل البرنامج الوقائي اكثر من 200 منشأة تربوية من جميع الاطوار ومجموع مراكز التكوين المهني ومعاهد التعليم العالي.

مما سيسمح للتلاميذ والمتربصين والطلبة بنقل الإجراءات الوقائية وقواعد الامن لمحيطهم العائلي.