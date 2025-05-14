إنقاذ 5 أشخاص كانو على متن سيارة نفعية محملة بالأغنام ..وانهيار جزئي لسقف منزل

خلفت التقلبات الجوية التي تعرفها مختلف مناطق الوطن خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الحوادث التي تدخلت على اثرها الحماية المدنية في الوقت لانقاذ المواطنين.

ففي بلدية المسيلة لذات الولاية تم تسجيل سقوط شجرة على سيارة سياحية بحي الكيا بدون تسجيل خسائر بشرية .

وفي بلدية عين الملح بذات الولاية. تم إخراج شاحنة كانت عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار بدون تسجيل خسائر بشرية .

أما ببلدية بلدية مقرة فقد قام رجال الحماية المدنية. بعملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بمنزل بمنطقة مشتة أولاد منصور .

وفي ولاية برج بوعريريج ببلدية حسناوة قام رجال الحماية المدنية. بعمليه امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل قبو منزل بحي ذراع بن فارس .

أما ببلدية المشرية ولاية النعامة فقد تم انقاذ 05 أشخاص كانو على متن سيارة نفعية بها 17 رأس غنم. محصورة بمياه الأمطار المتراكمة بالطريق .

كما تم تسجيل انهيار جزئي لسقف منزل بالمكان المسمى الحي الجديد دون تسجيل خسائر بشرية .