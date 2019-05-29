إنقطاع التزوّد بالمياه في بلديات العاصمة

ستعرف بعض بلديات العاصمة إنقطاع في التزويد بالمياه الصالحة للشرب إبتداءا من ليلة الأربعاء إلى الخميس على الساعة 6 صباحا.

واوضح بيان شركة “سيال” أن الإنقطاع في التزويد راجع لأشغال الصيانة التي ستشهدها سبكة التوزيع الرئيسية بلدية الجزائر الوسطى .

واضاف البيان أنه سيكون اليوم الأربعاء على الساعة 23 سا، إلى غاية صبيحة الغد على الساعة 6 صباحا

وسيكون ببلدية الجزائر الوسطى على مستوى حي كريم بلقاسم، محمد الخامس، ديدوش مراد، شارع دكتور سعدان، شارع باستور

وكذا بلدية سيدي امحمد، وبلدية بلوزداد على مستوى شارع محمد روني، احمد اديم، بوعلام ديواني، الطاهر عدلان، سارفونتاس، محمد دوار.