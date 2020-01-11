إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة شعبان لونكال وإحالته على التقاعد

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إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة شعبان لونكال وإحالته على التقاعد
بقلم عبد الرحمن سالمي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يتضمن قرار إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة شعبان لونكال وإحالته على التقاعد

وحسبب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه و بناءً على المرسوم  المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 تم إنهاء مهام لونكال بصفة رسمية وإحالته على التقاعد بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شعبان لونكال تم انهاء مهامه شهر نوفمبر المنصرم، غير أن المرسوم الرئاسي الخاص بقرار إنهاء مهامه قد صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.


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