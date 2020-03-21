إنهاء مهام “المير” عين الدفلى ونائبه الأول والأمين العام للبلدية بسبب “الفساد”

أصدر والي ولاية عين الدفلى، قرار توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الدفلى عاصمة الولاية، وإنهاء مهامه على رأس البلدية، وذلك على خلفية متابعاته الجزائية في شبهة فساد وسوء تسيير شؤون البلدية.

كما تم توقيف نائبه الأول بالمجلس الشعبي البلدي وإنهاء مهام الأمين العام للبلدية ذاتها، وهما متورطان أيضا في قضايا فساد ومتابعان قضائيًا.

وأشرف، مساء أول أمس الخميس، بتكليف من مبارك البار والي الولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة ورئيس دائرة عين الدفلى وبحضور أعضاء المجلس الشعبي البلدي لعين الدفلى ومحضر قضائي، على عملية تعويض منصب رئيس البلدية المنتهية مهامه، بإنتخاب السيد مرايمي نبيل فور ترشحه بإجماع 21 عضوًا من المجلس البلدي الحاضرين، ليكلف بصفة رسمية بتسيير شؤون البلدية إلى غاية الفصل النهائي في قضية المعزولين بقوة اللوائح القانونية.