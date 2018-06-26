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إنهاء مهام مدير مؤسسة تسيير مطارات عنابة

الوطني
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إنهاء مهام مدير مؤسسة تسيير مطارات عنابة صورة من الارشيف
بقلم عبد الناصر قلال

علمت النهار انه تم مساء اليوم الإثنين إنهاء مهام مدير مؤسسة تسيير مطارات عنابة.

وتم انهاء مهاء “رقعي زين الدين” في انتظار تعيين مدير جديد خلال ساعات القادمة.


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