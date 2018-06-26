إنهاء مهام مدير مؤسسة تسيير مطارات عنابة

وتم انهاء مهاء “رقعي زين الدين” في انتظار تعيين مدير جديد خلال ساعات القادمة.
والدته المطلقة المقيمة بتلمسان تمكنت من استرجاعه
الطفل يبلغ من العمر 14 عاما وحاول الانتحار طعنا بالسكين
فجرت حادثة اختفاء الطفل "أيمن.ع" صاحب 14 ربيعا، منذ ليلة…
خرج هامل خيرالدين رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب عن صمته عقب الغاء لقائه الجهوي بجامعة جيجل.
حيث كان من المنتظر أن يشارك فيه 600 مؤسسة إقتصادية.
وخص…
تطرق الشيخ النوي في حصته طالع هابط، إلى منطقة بئر العاتر بولاية تبسة، أين يوجد مكب نفايات عشوائي كارثي في وسط الحي.
كما اضاف النوي، أن…
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