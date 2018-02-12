إنهيار جدار يقتل عجوز ويصيب إبنها في البيض

لقيت عجوز تبلغ من العمر 75 سنة مصرعها جراء سقوط أحد جدران بيتها الهش بجانب طريق “مكثر” ببلدية البيض.

وحسب مصادر النهار فإنّ العجوز كانت تنتظر الحصول على سكن لائق منذ أكثر من 50 سنة، وهي أرملة مجاهد عضو بالجيش التحرير الوطني.

كما تسبب الإنهيار في إصابة أحد أبنائها بجروج خطيرة.

وسارعت مصالح المجلس الشعبي البلدي البيض على رأسها رئيس البلدية في تفقد العائلة والتكفل بها بمنحها خيمة ومؤونة في انتظار اسكانها.

وحملت العائلة المجلس البلدي السابق ورئيس الدائرة ولجنة السكن مسؤولية وفاة العجوز، بعد تهاونها في منحها سكن لائق.