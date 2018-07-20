إنهيار صخري بخراطة جرّاء الهزّة الأرضية
تسبّبت الهزة الأرضية التي شهدتها ولاية بجاية صبيحة اليوم الجمعة، في انهيار صخري على مستوى حي المحجر بخراطة
.دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية خاصة بالنسبة للسّكان القاطنين بأسفل المنطقة الجبلية المذكورة
.والجدير بالذكر أن منطقة خراطة ببجاية شهدت هزة أرضية شدتها 3.8 درجة دون أن تخلف أرواح بشرية
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