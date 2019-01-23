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إنزلاق التربة بعين البنيان يتسبب في إنهيار قنوات الغاز

أخبار الجزائر
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إنزلاق التربة بعين البنيان يتسبب في إنهيار قنوات الغاز
بقلم شهرزاد مزياني

تسبب انزلاق التربة في انهيار قنوات الغاز التابعة لمسير نقل الغاز “”grtg” بعين البنيان في العاصمة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد  أدى الحادث إلى انقطاع التزود على حوالي 4 آلاف زبون.

وقد تأثرت العديد من الأحياء من إنقطاع التزود بالغاز، منها حي “عدل” دعاس شعبان، شارع كلود لاغوت، إضافة إلى حي 11 ديسمبر و وسط مدينة عين البنيان.

ومن جهتها ، اعتذرت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز لزبائنها ، مؤكدة أنّ الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب متواجدة في عين المكان لتصليح العطب

كما وضعت الشركة الرقم  3303 تحت تصرف زبائنها لمزيد من المعلومات والتوضيحات.


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