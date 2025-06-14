إن أمناس.. توقيف 3 أجانب مسلحين وحجز قرابة 4.5 مليون قرص مهلوس 

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العملياتي شمالي شرق ان امناس بالناحية العسكرية الرابعة أمس من توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية .

وحسب بيان وزارة الدفاع العملية مكنت من حجز بندقية رشاشة من نوع fmpk، وبندقية قناصة، وكمية كبيرة من الذخيرة وسيارة من نوع طويوطا “ستايشن”. بالإضافة إلى حجز جهاز ثريا وجهاز اتصال لاسلكي وهاتفين نقالين.

كما مكنت العملية من حجز 4452381 قرصا مهلوسا من ونوع بريغابالين بالإضافة إلى أغراض أخرى .