إيتو:”محمد صلاح له نفس مستوى رونالدو وميسي”

أشاد النجم الكاميروني سامويل إيتو، باللاعب المصري محمد صلاح، وأكد أنه يعتبراه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الراهن.

وكشف إيتو، أن محمد صلاح له نفس مستوى لاعبا الريال وبرشلونة رونالدو وميسي، وهذا في تصريح نقلته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، اليوم الأحد.

وقال إيتو: “صلاح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، تطور اداءه كثيرا مع ليفربول وبشكل كبير وسريع”.

وأضاف: “بالنسبة لي دائما ما أكون سعيدا عندما أشاهد لاعبين أفارقة يتألقون في الملاعب الأوروبية”.

وتابع قائلا: “أعتقد أن صلاح يستحق لقب أفضل لاعب في إفريقيا، وآمل أن يكون لديه المزيد من التألق في السنوات القادمة”.

كما أشاد النجم الإيفواري ديدي دروغبا، هو الآخر بـ “الفرعون” المصري، وأكد أنه سيكسب المزيد من الثقة مع المدرب الألماني “كلوب”.

وقال “الفيل” الإيفواري:”صلاح لاعب جيدا وكلنا كنا نعرف أنه سيصبح لاعبا رائعا، وعمله مع مدرب جيد ككلوب سيمنحه المزيد من الثقة”.

ويبصم محمد صلاح على موسم كبير مع ناديه ليفربول، وينافس النجم الإنجليزي هاري كين على لقب هداف “البريمير ليغ” حيث يحتل الوصافة بـ21 هدفا.