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إيداع “الكلونديستان” المتجرد من ثيابه الحبس المؤقت

أخبار الجزائر
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إيداع “الكلونديستان” المتجرد من ثيابه الحبس المؤقت
بقلم سميرة.ل

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، أمس بايداع “الكلونديستان” الذي تجرد من ثيابه، رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.

وتجرد هذا الشخص من ثيابه بعد خلاف مع أربعة من زبائنه، إثر نقله لهم بطريقة غير شرعية بضواحي العاصمة، قبل أن يتدخل شرطي لفض النزاع.

أين إكتشف أن المعني هو سائق أجرة غير شرعي، ما ترتب عنه سحب رخصة سياقته، وهو الأمر الذي جعل “الكلونديستان يتجرد من ثيابه” إحتجاجا.

وأكدت مصادر مؤكدة لـ”النهار” أن هذه القضية تعتبر القضية رقم الـ 20 أمام القضاء للمتهم،

حيث كان قد مثل أمام القضاء في 19 قضية سابقة تخص السكر العلني، الإعتداءات والمشاجرة، السرقة والمساس بالأخلاق العامة.

ويتواجد المتهم منذ أمس الثلاثاء، بالمؤسسة العقابية في الحراش.

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