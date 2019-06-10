إيداع المدير السابق لايتوزا بن ميلود عبد القادر الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، بإيداع المدير السابق لـ “ايتوزا” بن ميلود عبد القادر الحبس المؤقت.

كما تم إيداع حميد وبلال طحكوت، ومحي الدين طحكوت وشقيقه“رشيد طحكوت” رهن الحبس المؤقت.

وتواصل التحقيق، مع أفراد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلى غاية الخامسة من صبيحة اليوم الإثنين.

وتحصل طحكوت على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجامعية.

ويتابع طحكوت وأفراد عائلته، منذ، أمس الأحد، بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.