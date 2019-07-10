إيداع الوزير السابق يوسف يوسفي سجن الحراش

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، بإيداع وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي الحبس المؤقت.

وقد وصل صبيحة اليوم الأربعاء، يوسف يوسفي، إلى المحكمة العليا بالعاصمة، للمثول أمام المستشار المحقق .

وورد إسم وزير الصناعة السابق في قضايا متعلقة بملف تركيب السيارات على غرار كيا وسوفاك.

كما يتابع المعني أيضا في قضايا تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا.

ويواجه يوسفي تهم منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع.

بالإضافة إلى قضايا تتعلق بتعارض المصالح وتبديد أموال عمومية.