أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة في تبسة، مساء أول أمس، جمركيين الحبس المؤقت على ذمة التحقيق المفتوح.

وهذا بخصوص مقتل سائق شاحنة في العقد الثالث من عمره، بواسطة سلاح ناري في منطقة بجن دائرة عقلة قساس.

وتعود وقائع القضية إلى قيام عناصر الجمارك بدورياتهم في إطار مكافحة التهريب، أين وصلت شاحنة تبريد إلى الحاجز الثابت الذي أقامته فرقة الجمارك في الطريق الوطني الرابط بين ولايتي خنشلة وتبسة.

وأثناء محاولة توقيف الشاحنة رفض السائق التوقف وواصل سيره، ليطلق عناصر الجمارك عيارات نارية أصابت إحداها السائق على مستوى الرأس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وبعد تدخل عناصر الدرك الوطني تم إخطار الجهة القضائية وإتمام إجراءات المعاينة الميدانية، ومنها تم تحويل جثة القتيل إلى قسم حفظ الجثث بالمستشفى العمومي في الشريعة، حيث وقعت مناوشات بسبب ردة فعل أقارب وأصدقاء القتيل.